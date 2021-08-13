У Криму затопило місто Керч і жителів просять підготуватися до можливої ​​евакуації.

Відео масштабного затоплення опублікували в Telegram-каналі LIFE SHOT.





Місцева влада вже перекрили кілька вулиць у центрі міста. З 9 серпня в Криму оголошено штормове попередження. У Керч відпочиваючим радять поки не їздити. За даними «РБК-Україна», через підтоплення, електротранспорт в місті не вийшов на маршрути.

Частина місцевих автобусів тепер ходять за зміненими маршрутами. На особистому транспорті також поки радять не подорожувати. За даними синоптиків, в цей період над морем в Криму можуть виникати смерчі. Пік злив на півострові прогнозують на 13 серпня. Він буде приблизно тривати з дев'ятої години ранку до 15:00. За словами синоптиків, причиною негоди став мезоциклон.

Мезоциклоном називають повітряний вихор, що виникає в конвективному штормі. Це повітря, маси якого піднімаються і починають рухатися по вертикальній осі. Мезоциклон виникають в умовах сильної грози та низького тиску. Гроза при цьому може доповнюватися сильним градом і вітром. Діаметр мезоциклону зазвичай досягає від двох до десяти километрів. Мезоциклон утворюються в момент сильної зміни напрямку або швидкості вітру.





Відзначимо, що дощі, які триватимуть в Криму 13 і 14 серпня, за прогнозами синоптиків, виявляться найсильнішими за останнє десятиліття. На півострові в посиленому режимі почали працювати оперативні служби. Уже підготували плавзасоби, транспорт для маломобільних жителів, рятувальні бригади і спецтехніку.

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