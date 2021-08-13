Благодаря антициклону Elfi жара в Украине спадет, а ей на смену придет комфортная погода

О том, что ждет украинцев в пятницу, 13 августа, рассказали синоптики Укргидрометцентра. Они сообщили, что погода в стране к концу недели изменится из-за влияния антициклона Elfi, который принесет с собой относительную прохладу. В большинстве областей будет солнечно и умеренно тепло.

Однако, циклон, образовавшийся над восточной частью Черного моря, повлияет на погоду на Юго-Востоке страны. Так, в Запорожской, Донецкой, Луганской области и в Крыму местами пройдут небольшие дожди с грозами.

В северных областях ночью ожидается от +11 до +14 градусов, а днем – от +25 до +27.

На Западе ночные температуры будут колебаться от +10 до +12 градусов, а дневные – от +23 до 27.

В Центре ночью температуры установятся на уровне от +11 до +16 градусов, а днем – от +24 до +28.

На Востоке ночью столбики термометров покажут от +15 до +20 градусов, а днем – от +24 до +27.

В южных областях ночью ожидается от +16 до +20 градусов, а днем – от +26 до +29.

Напомним, жара наконец-то отступит, температура резко упадет.

Как сообщала Politeka, в Украине бьют тревогу из-за погодной аномалии.

Также Politeka писала, что грозовые дожди атакуют Украину с двух сторон, жара пощадит часть регионов.