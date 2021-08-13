В Крыму затопило город Керчь и жителей просят подготовиться к возможной эвакуации.

Видео масштабного затопления опубликовали в Telegram-канале LIFE SHOT.

Местные власти уже перекрыли несколько улиц в центре города. С 9 августа в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В Керчь отдыхающим местные власти советуют пока не ездить. По данным «РБК-Украина», из-за подтопления, электротранспорт в городе не вышел на маршруты.

Часть местных автобусов теперь ходят по измененным маршрутам. На личном транспорте местные власти также пока советуют не путешествовать. По данным синоптиков, в этот период над морем в Крыму могут возникать смерчи. Пик ливней на полуострове прогнозируют на 13 августа. Он будет предположительно продолжаться с девяти часов утра до 15:00. По словам синоптиков, причиной непогоды стал мезоциклон.

Мезоциклоном назыіввают воздушный вихрь, возникающий в конвективном шторме. Это воздух, массы которого поднимаются и начинают двигаться по вертикальной оси. Мезоциклоны возникают в условиях сильной грозы и низкого давления. Гроза при этом может дополняться сильным градом и ветром. Диаметр мезоциклона обычно достигает от двух до десяти киллометров. Мезоциклоны образуются в момент сильного изменения направления или скорости ветра.

Отметим, что дожди, которые будут продолжаться в Крыму 13 и 14 августа, по прогнозам синоптиков, окажутся сильнейшими за последнее десятилетие. На полуострове в усиленном режиме начали работать оперативные службы. Уже подготовили плавсредства, транспорт для маломобильных жителей, спасательные бригады и спецтехнику.

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