Головний санітарний лікар Ігор Кузин заявив, що в Україні число жителів, інфікованих коронавірусом "Дельта" -штамма, досягло 300.

Про це повідомляє «Суспільне».

Кузін розповів, що в Києві «Дельту» знайшли у 21 чоловік. У Національній академії наук прогнозують, що пік захворюваності настане, коли у 90% нових хворих знаходитимуть «Дельта» -штамм. Зараз в Україні відсоток мутованого вірусу серед нових випадків невисокий.

За словами експертів, в нашій країні вакцинація проходить надто повільно і нинішніх її темпів недостатньо, щоб припинити поширення епідемії. Вони нагадують, що вакцина не здатна повністю запобігти захворюванню, але вона істотно зменшує ризик зараження на важку форму коронавіруса.

Раніше Кузін повідомляв, що найбільш висока смертність від «Дельти» спостерігається у людей, які не пройшли вакцинацію від коронавіруса. За словами лікаря, «Дельтою» набагато простіше заразитися, протікає хвороба в цьому випадку з серйозними ускладненнями. Кузін повідомив, що дані про те, наскільки новий вірус смертельний, у кожної країни різняться. За його словами, в країнах з високим рівнем вакцинації, смертність від нового вірусу порівнянна з такою від його вихідної форми. Головний санітарний лікар підтвердив, що при інфікуванні «Дельтою» вакцина стає на 10% менш ефективною. Кузин підкреслив, що не дивлячись на це, захист від хвороби зберігається.

За даними американських вчених до кінця 2021 року на Землі більше 5,3 мільйонів чоловік помруть від коронавируса. Цей прогноз вони побудували з урахуванням сплеску епідемії, яка сталася після появи «Дельти».

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