Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине число жителей, инфицированный коронавирусом "Дельта"-штамма, достигло 300.

Об этом сообщает «Суспільне».

Кузин рассказал, что в Киеве «Дельту» нашли у 21 человека. В Национальной академии наук прогнозируют, что пик заболеваемости наступит, когда у 90% новых заболевших будут находить «Дельта»-штамм. Сейчас в Украине процент мутировавшего вируса среди новых случаев невысок.

По словам экспертов, в нашей стране вакцинация проходит слишком медленно и нынешних ее темпов недостаточно, чтобы пресечь распространение эпидемии. Они напоминают, что вакцина не способна полностью предотвратить заболевание, но она существенно уменьшает риск заражения тяжелой формой коронавируса.

Ранее Кузин сообщал, что наиболее высокая смертность от «Дельты» наблюдается у людей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. По словам врача, «Дельтой» намного проще заразиться, протекает болезнь в этом случае с серьезными осложнениями. Кузин сообщил, что данные о том, насколько новый вирус смертелен, у каждой страны разнятся. По его словам, в странах с высоким уровнем вакцинации, смертность от нового вируса сопоставима с таковой от его исходной формы. Главный санитарный врач подтвердил, что при инфицировании «Дельтой» вакцина становится на 10% менее эффективной. Кузин подчеркнул, что несмотря на это, защита от болезни сохраняется.

По данным американских ученых к концу 2021 года на Земле более 5,3 миллионов человек умрут от коронавируса. Этот прогноз они построили с учетом всплеска эпидемии, которая произошла после появления «Дельты».

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