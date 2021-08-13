Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине число жителей, инфицированный коронавирусом "Дельта"-штамма, достигло 300.
Об этом сообщает «Суспільне».
Кузин рассказал, что в Киеве «Дельту» нашли у 21 человека. В Национальной академии наук прогнозируют, что пик заболеваемости наступит, когда у 90% новых заболевших будут находить «Дельта»-штамм. Сейчас в Украине процент мутировавшего вируса среди новых случаев невысок.
По словам экспертов, в нашей стране вакцинация проходит слишком медленно и нынешних ее темпов недостаточно, чтобы пресечь распространение эпидемии. Они напоминают, что вакцина не способна полностью предотвратить заболевание, но она существенно уменьшает риск заражения тяжелой формой коронавируса.
В СБУ окончательно решили, что делать с Филиппом Киркоровым: "В интересах национальной безопасности..."
Дан Балан после скандала Кароль в Одессе приехал туда с двумя блондинками: "Я бы тоже хотела"
Оля Полякова отказалась работать с экс-продюсером Лободы: "Мне не нужен рядом..."
Жена продюсера "Квартал 95", едва вместив бюст в тесное декольте, рассказала об особом даре: "Класс, Анечка"
Осадчая оригинально показала своего третьего ребенка, тронув украинцев: "Волнующий момент для всех"
Ранее Кузин сообщал, что наиболее высокая смертность от «Дельты» наблюдается у людей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. По словам врача, «Дельтой» намного проще заразиться, протекает болезнь в этом случае с серьезными осложнениями. Кузин сообщил, что данные о том, насколько новый вирус смертелен, у каждой страны разнятся. По его словам, в странах с высоким уровнем вакцинации, смертность от нового вируса сопоставима с таковой от его исходной формы. Главный санитарный врач подтвердил, что при инфицировании «Дельтой» вакцина становится на 10% менее эффективной. Кузин подчеркнул, что несмотря на это, защита от болезни сохраняется.
По данным американских ученых к концу 2021 года на Земле более 5,3 миллионов человек умрут от коронавируса. Этот прогноз они построили с учетом всплеска эпидемии, которая произошла после появления «Дельты».
Ранее сообщалось, что Украину ожидает вспышка штамма "Дельта"
Также, новый карантин объявлен под Одессой
Politeka рассказывала, что МОЗ сделал срочное обращение к мамам и папам