Виктор Ляшко объяснил, когда украинцам ждать вспышки штамма "Дельта"

В Украине постепенно растет заболеваемость коронавирусом. А с учетом появления в стране более заразного и агрессивного дельта-штамма, новая волна коронавируса может начаться в любой момент.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Он добавил, что в Украине отмечается постепенный рост заболеваемости коронавирусом, такая ситуация наблюдалась в 2020 году.

"Мы не видим пока вспышки, а постепенный рост... Если посмотреть на нынешнюю динамику и сравнить ее с динамикой 2020 года, то она почти идентична тому количеству случаев, которое у нас было летом 2020 года", - отметил министр.

Ляшко вспомнил, что в конце августа в 2020 году количество заболевших начало увеличиваться, а вот резкий подъем начался только осенью.

"Если вспомним, то к концу августа 2020 года у нас было около 2,5 тыс. случаев. В сентябре начался больший подъем, и вспышки были где-то в сентябре-октябре", - рассказал Ляшко.

Он также добавил, что новый штамм "Дельта" значительно интенсивнее поражает людей и передается от человека к человеку за 10 секунд.

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