Літак вилетів з Борисполя до Кракова і частина пасажирів не змогла потрапити на борт.

Частина пасажирів літака «Бориспіль - Краків» не потрапила на борт, серед них громадянин Польщі, група з десяти дітей, двоє супроводжуючих.

Про це Ірина Славова, депутат міськради Мелітополя, написала в Facebook.

Вона розповіла, що в групі дітей була її дочка. Славова розповіла, що пасажири вчасно прийшли в аеропорт. Вони були там на 2,5 години раніше часу вильоту. Депутат повідомила, що пасажири відразу пройшли до стійки для реєстрації. Через оформлення великої кількості вильотів в європейські країни, процедура реєстрації затягнулася і тривала повільно.

Після реєстрації група зрозуміла, що до вильоту залишається занадто мало часу. Діти підбігли до місця, в якому проводився контроль пасажирів. Завдяки допомозі співробітників аеропорту цей етап вдалося прискорити. Частина групи при першій нагоді відправилася далі, щоб попередити про виниклу затримку.

Співробітники аеропорту почали переговори по рації з колегами. Вони заспокоювали дітей. Пасажири зуміли потрапити до гейту, коли до вильоту залишалося 17 хвилин. Літак вже опустив трап і виявився повністю закритий. Минуло 20 хвилин перш, ніж до відсталих пасажирів підійшли співробітники аеропорту і повідомили, що рейс піднявся в небо без них.

Ірина Славова написала, що знаходиться в шоці від події. За її словами, діти з цієї групи зібралися з різних міст і заздалегідь запланували поїздку. Хлопці за день до вильоту обговорювали своє майбутнє спілкування з молоддю Німеччини та Польщі, планували міжнародне навчання.

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