Самолет вылетел из Борисполя в Краков и часть пассажиров не смогла попасть на борт.

Часть пассажиров самолета «Борисполь – Краков» не попала на борт, среди них гражданин Польши, группа из десяти детей, двое сопровождающих.

Об этом Ирина Славова, депутат горсовета Мелитополя, написала в Facebook.

Она рассказала, что в группе оставшихся на земле детей была ее дочь. Славова рассказала, что пассажиры вовремя пришли в аэропорт. Они были там на 2,5 часа раньше времени вылета. Депутат сообщила, что пассажиры сразу прошли к стойке для регистрации. Из-за оформления большого количества вылетов в европейские страны, процедура регистрации затянулась и продолжалась медленно.

После регистрации группа поняла, что до вылета остается слишком мало времени. Дети подбежали к месту, в котором проводился контроль пассажиров. Благодаря помощи сотрудников аэропорта этот этап удалось ускорить. Часть группы при первой возможности отправилась дальше, чтобы предупредить о возникшей задержке.

Сотрудники аэропорта начали переговоры по рации с коллегами. Они успокаивали детей. Пассажиры сумели попасть к гейту, когда до вылета оставалось 17 минут. Самолет уже опустил трап и оказался полностью закрыт. Прошло 20 минут прежде, чем к отставшим пассажирам подошли сотрудники аэропорта и сообщили, что рейс поднялся в небо без них.

Ирина Славова написала, что находится в шоке от произошедшего. По ее словам, дети из этой группы собрались из разных городов и заранее запланировали поездку. Ребята за день до вылета обсуждали свое будущее общение с молодежью Германии и Польши, планировали международное обучение.

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