Женщина с дочерью опоздали на посадку в самолет и стали требовать, чтобы другие пассажиры уступили.

В Калифорнии в аэропорту Сакраменто маму и дочь сняли с рейса, поскольку они пропустили посадку и требовали уступить место.

Видео появилось в TikTok.

Разгорелся скандал. Другие пассажиры отказались уступать опоздавшей семье. Рейс задержали на два часа. Некоторым пассажирам удалось заснять происходящее. Исходя из записи, мать кричала на присутствующих в самолете людей и угрожала им.

Позже выяснилось, что к моменту, когда дочь и ее мать попали в самолет, он оказался полностью загружен другими пассажирами, поэтому места им не нашлось. Мать решила не сдаваться и начала конфликтовать с окружающими. Стюардесса вмешалась в возникший спор первой. Она попросила всех сохранять спокойствие. Отметим, что при этом сотрудница компании – перевозчика сохраняла предельную вежливость.

На видео попала и реакция девочки – дочери скандальной пассажирки. Она сказала, что пришедшая в самолет мама способна «зацепиться, заплакать и закричать». В конфликт вступил второй бортпроводник. Он предложил семье пересесть в другой самолет. Мама и дочь проигнорировали это предложение, продолжили искать места и настаивать на своем.

Стюардессу обеспокоило поведение женщины. Она решила, что в присутствии такого пассажира, положение других людей в самолете нельзя считать безопасными. Очевидцы предположили, что после такого скандала, который закончился требованием покинуть самолет, семье запретят пользоваться самолетами этого перевозчика. После того, как семья покинула самолет, на борту раздались аплодисменты.

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