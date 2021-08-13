Медовий Спас в Україні відзначатимуть 14 серпня

У цей день починається Успенський піст, який триватиме 14 днів і завершиться 28 серпня на свято Успіння Пресвятої Богородиці.

Що не можна робити на Маковія

Не можна в цей день голосно говорити, шумно святкувати, так як на це погано реагують бджоли (в ці дні збирали мед).

На Маковея не можна лаятися або бажати кому або зла, інакше негатив повернеться.

У цей день не можна працювати і прибирати в будинку.

Що потрібно робити на Маковея

Господині печуть млинці з медом і булочки з маком.

Вважалося, що ложка меду мала особливі властивості. У народі раніше говорили, Хто з'їсть першу ложку меду-будь-яке його бажання здійсниться.

Якщо покласти головку маку дитині під подушку - він весь рік буде здоровим.

На Маковея прийнято допомагати вдовам і знедоленим людям, які потребують підтримки.

До слова, погода на Маковея в Україні буде стабільною

Синоптики прогнозують не спекотну погоду, протягом дня буде + 24 + 29.