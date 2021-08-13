Медовый Спас в Украине будут отмечать 14 августа
В этот день начинается Успенский пост, который продлится 14 дней и завершится 28 августа на праздник Успения Пресвятой Богородицы.
Что нельзя делать на Маковея
Нельзя в этот день громко говорить, шумно праздновать, так как на это плохо реагируют пчелы (в эти дни собирали мед).
На Маковея нельзя ругаться или желать кому либо зла, иначе негатив вернется.
В это день нельзя работать и убирать в доме.
В СБУ окончательно решили, что делать с Филиппом Киркоровым: "В интересах национальной безопасности..."
Найдено тело участницы популярного украинского шоу: первые детали преступления
Кума DZIDZIO Цибульская выдала свое условие участия в шоу "Танці з зірками": "Только с..."
Не стало звезды «Великолепного века», Мерьем Узерли безутешна: «Мое сердце разбито»
Ушла из жизни звезда «Москва слезам не верит» и «Папиных дочек»: подробности трагедии
Что нужно делать на Маковея
Хозяйки пекут блины с медом и булочки с маком.
Считалось, что ложка меда имела особые свойства. В народе раньше говорили, кто съест первую ложку меда - любое его желание исполнится.
Если положить головку мака ребенку под подушку - он весь год будет здоровым.
На Маковея принято помогать вдовам и обездоленным людям, которые нуждаются в поддержке.
К слову, погода на Маковея в Украине будет стабильной
Напомним, про Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в Украине: что важно сделать в эти дни
Как сообщала Politeka ранее, украинцы насладятся длинными выходными
Также Politeka писала, что празднование Ивана Купала обернулось несчастьем для украинца