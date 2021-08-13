Медовый Спас в Украине будут отмечать 14 августа

В этот день начинается Успенский пост, который продлится 14 дней и завершится 28 августа на праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Что нельзя делать на Маковея

Нельзя в этот день громко говорить, шумно праздновать, так как на это плохо реагируют пчелы (в эти дни собирали мед).

На Маковея нельзя ругаться или желать кому либо зла, иначе негатив вернется.

В это день нельзя работать и убирать в доме.

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Что нужно делать на Маковея

Хозяйки пекут блины с медом и булочки с маком.

Считалось, что ложка меда имела особые свойства. В народе раньше говорили, кто съест первую ложку меда - любое его желание исполнится.

Если положить головку мака ребенку под подушку - он весь год будет здоровым.

На Маковея принято помогать вдовам и обездоленным людям, которые нуждаются в поддержке.

К слову, погода на Маковея в Украине будет стабильной

Синоптики прогнозируют не жаркую погоду, в течение дня будет + 24 + 29.
Восток и Приазовье страны немного коснуться незначительные дожди, в этот день будет теплый атмосферный фронт.
А вот уже 15-го августа температура воздуха начнет повышаться.
В этот день ожидается + 26 + 31 градус.

Напомним, про Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в Украине: что важно сделать в эти дни

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