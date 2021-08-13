У Києві помітили військові кораблі

13 серпня на Дніпрі киян здивували військові кораблі, передає видання "Главком".

Відомо, що в Києві готуються до проведення військового параду на День Незалежності.

За інформацією ЗМІ, військові катери виконували маневри поблизу Подільсько-Воскресенського мосту.

До слова, святкові заходи до Дня Незалежності триватимуть з 22 по 24 серпня.

У ці три дні по всій країні відбудеться понад 150 подій, приурочених до свята.

Крім того в серпні в Україні буде додатковий вихідний день завдяки святкуванню 30-го Дня Незалежності. У 2021 році він припадає на вівторок, у зв'язку з чим робочий день буде в понеділок, 23 серпня.

Також українців чекає святкування Дня Державного Прапора України, 23 серпня. Цей день буде вихідним, але його доведеться відпрацювати в суботу 28 серпня.

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Не можна в цей день голосно говорити, шумно святкувати, так як на це погано реагують бджоли (в ці дні збирали мед).

На Маковея не можна лаятися або бажати кому або зла, інакше негатив повернеться.

У цей день не можна працювати і прибирати в будинку.

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