В Киеве заметили военные корабли
13 августа на Днепре киевлян удивили военные корабли, передает издание "Главком".
Известно, что в Киеве готовятся к проведению военного парада на День Независимости.
По информации СМИ, военные катера выполняли маневры вблизи Подольско-Воскресенского моста.
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К слову, праздничные мероприятия ко Дню Независимости продлятся с 22 по 24 августа.
В эти три дня по всей стране состоится более 150 событий, приуроченных к празднику.
Кроме того в августе в Украине будет дополнительный выходной день благодаря празднованию 30-го Дня Независимости. В 2021 году он приходится на вторник, в связи с чем рабочий день будет в понедельник, 23 августа.
Также украинцев ждет празднование Дня государственного флага Украины, 23 августа. Этот день будет выходным, но его придется отработать в субботу 28 августа.
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Нельзя в этот день громко говорить, шумно праздновать, так как на это плохо реагируют пчелы (в эти дни собирали мед).
На Маковея нельзя ругаться или желать кому либо зла, иначе негатив вернется.
В это день нельзя работать и убирать в доме.
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