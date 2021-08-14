мПід офісом Президента України в Києві відбуваються сутички активістів та правоохоронців
Бійка спалахнула в суботу, 14 серпня, після того, як поліція не пропустила представників громадськості до ОП. Сьогодні проходить акція протесту, і колона людей прийшла на Банкову, щоб побачитися з гарантом.
Біля входу на територію поліцейські почали перевіряти речі активістів і далі не пропускати. Тоді люди почали прориватися, кидати димові шашки, шини і фаєри. На даний момент відомо про 8 постраждалих правоохоронців в результаті зіткнень.
Перші кадри з'явилися на "Громадському".
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Пізніше з місця ситуацію прокоментував голова Нацполіціі Ігор Клименко. За його словами, в загальній чисельності поліцейських під ОП близько тисячі. Їх завдання - не допустити серйозних бійок.
Клименко зазначив, що через сутичку 7 поліцейських отримали опіки очей, через газ, а один нацгвардієць - поріз руки.
Також він озвучив причину, чому почалася бійка, - активісти відмовилися проходити перевірку і хотіли пронести шини.
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