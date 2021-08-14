Под Офисом Президента Украины в Киеве происходят столкновения активистов и правоохранителей
Потасовка вспыхнула в субботу, 14 августа, после того, как полиция не пропустила представителей общественности к ОП. Сегодня проходит акция протеста, и колонна людей пришла на Банковую, чтобы увидеться с гарантом.
У входа на территорию полицейские начали проверять вещи активистов и дальше не пропускать. Тогда люди начали прорываться, бросать дымовые шашки, шины и файеры. В настоящий момент известно о 8 пострадавших правоохранителях в результате столкновений.
Первые кадры появились на "Громадськом".
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Позднее с места ситуацию прокомментировал председатель Нацполиции Игорь Клименко. По его словам, в общей численности полицейских под ОП около тысячи. Их задание - не допустить серьезных потасовок.
Клименко отметил, что из-за стычки 7 полицейских получили ожоги глаз, из-за газа, а один нацгвардеец - порез руки.
Также он озвучил причину, почему началась драка, - активисты отказались проходить проверку и хотели пронести шины.
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