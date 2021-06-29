Столкновения митингующих с полицией произошли в центре Киева в ходе протеста ФОПов
Во вторник, 29 июня, в Киеве ФОПы вышли на акцию протеста, в ходе которой собирались пройти от Майдана к Офису президента вместе с венками и гробом, как символом похорон малого бизнеса, пишет «Информатор».
Отмечается, что первые столкновения начались еще на Майдане, когда полицейские пытались отобрать ритуальную атрибутику с гробами и препятствовали движению колонны по Крещатику.
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"Ганьба!" - кричали участники протеста.
Но на этом все не остановилось, стычки продолжались вдоль всего маршрута по центральным улицам, около Бессарабской площади, на пути к Офису Президента, где у главного входа правоохранители потребовали от участников акции показать личные вещи, что спровоцировало новые столкновения.
В Сети сообщили, что полицейские применили слезоточивый газ.
При этом дойти до Верховной Рады митингующим таки удалось.
Также сообщается, что нескольких участников акции задержали.
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