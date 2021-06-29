Столкновения митингующих с полицией произошли в центре Киева в ходе протеста ФОПов

Во вторник, 29 июня, в Киеве ФОПы вышли на акцию протеста, в ходе которой собирались пройти от Майдана к Офису президента вместе с венками и гробом, как символом похорон малого бизнеса, пишет «Информатор».

Отмечается, что первые столкновения начались еще на Майдане, когда полицейские пытались отобрать ритуальную атрибутику с гробами и препятствовали движению колонны по Крещатику.

"Ганьба!" - кричали участники протеста.

На Майдане Незалежности в Киеве происходят столкновения полиции с предпринимателями. ФОПы хотели пройти маршем с гробом и венками (как символ похорон малого бизнеса) к Офису президента, но правоохранители заблокировали им путь и начались кулачные бои. pic.twitter.com/oD8D74UsLS — Сергей из Киева. (@SergUA63) June 29, 2021

Но на этом все не остановилось, стычки продолжались вдоль всего маршрута по центральным улицам, около Бессарабской площади, на пути к Офису Президента, где у главного входа правоохранители потребовали от участников акции показать личные вещи, что спровоцировало новые столкновения.

В Киеве полицейские начали задерживать участников протеста предпринимателей. ФОПовцы хотели их освободить и из-за этого начались новые столкновения. pic.twitter.com/eMvuZP59eF — Сергей из Киева. (@SergUA63) June 29, 2021

В Сети сообщили, что полицейские применили слезоточивый газ.

При этом дойти до Верховной Рады митингующим таки удалось.

Также сообщается, что нескольких участников акции задержали.

Напомним, под Киевом прорвало дамбу, затоплены дома и размыты дороги: кадры разрушительной стихии.

Как сообщала Politeka, украинцы взбунтовались и пошли на штурм облсовета, кадры приходящего.

Также Politeka писала, что грузовик влетел в автобус, внутри находилось 40 пассажиров: детали и фото ДТП в Киеве.