Волонтери Коломиї знайшли хлопчика, який загубився в горах під час Карпатського сходження.

Про це повідомили в прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

За даними лікарів, стан дитини задовільний. Хлопчика виявили на горі, яка межує із Закарпаттям і називається Велика Космецтка.

Дитина зникла о 19: 05 14 серпня. У пошуках брали участь 245 осіб, квадрокоптер, 7 собак, 25 одиниць техніки.

Раніше з'явилася інформація, що пошуки хлопчика почали в Івано-Франківській області біля селища Ворохта. Дитина 2015 року народження збилася зі шляху при підйомі на Говерлу. Для пошуку рятувальники створили сім пошукових груп. Пошуковцям допомогла відсутність дощів і сприятлива погода. В операції з порятунку хлопчика брали участь поліцейські, військовослужбовці, рятувальники, волонтери, представники Нацгвардії, працівники Карпатського природного парку.

Батьки хлопчика розповіли про подробиці події. За їхніми словами, під час підйому виникло велике скупчення людей. Частина з них піднімалася вгору, частина спускалася. Мати розповіла, що в такій ситуації заблукати серед людей було простіше, ніж у лісі. Дитина періодично відбігала від рідних, щоб наздогнати свого брата, після поверталася. Бабуся завжди кликала його, як раптом зрозуміла, що Олексій досить довго не відгукується. Жінка почала запитувати У інших людей, чи не бачили вони дитину, але пройшло багато часу, і ніхто не зміг сказати нічого певного. Батьки близько години шукали дитину самостійно, а потім звернулися до рятувальників.

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