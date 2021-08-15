В Карпатах ищут ребенка, который заблудился
Как передает Politeka.net, подробности спасительной операции сообщили в пресс-службе ДСНС Украины.
Мальчик 2015 года рождения исчез вечером 14 августа на Говерле у населенного пункта Ворохта. Ребенок отстал от туристической группы и заблудился.
Всего к поиску ребенка привлечено 196 человек, 20 ед. техники, 7 собак и квадрокоптер.
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"По состоянию на 11: 40 поисковые работы заблудившегося мальчика на г. Говерла продолжаются на 9 маршрутах. Дополнительно привлечено 40 человек, 1 ед. техники и 4 собаки", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в Украине чаще всего пропадают дети подросткового возраста, а из самых распространенных причин исчезновения их сложные отношения с родителями.
Не так давно в Одессе объявили в розыск 15-летнюю Лину Банову, которая 2 августа ушла из местной больницы и больше не возвращалась.
Известно, что девочка-подросток проживает в городе Беляевка.
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