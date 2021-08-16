Волонтеры Коломыи нашли мальчика, который потерялся в горах во ходе карпатского восхождения.

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным врачей, состояние ребенка удовлетворительное. Мальчика обнаружили на горе, которая граничит с Закарпатьем и называется Большая Космецтка.

Ребенок пропал в 19:05 14 августа. В поисках участвовали 245 человек, квадрокоптер, 7 собак, 25 единиц техники.

Ранее появилась информация, что поиски мальчика начали в Ивано-Франковской области возле поселка Ворохта. Ребенок 2015 года рождения сбился с пути при подъеме на Говерлу. Для поиска спасатели создали семь поисковых групп. Поисковикам помогло отсутствие дождей и благоприятная погода. В операции по спасению мальчика участвовали полицейские, военнослужащие, спасатели, волонтеры, представители Нацгвардии, работники Карпатского природного парка.

Родители мальчика рассказали о подробностях происшествия. По их словам, во время подъема возникло большое скопление людей. Часть из них поднималась вверх, часть спускалась. Мать рассказала, что в такой ситуации заблудиться среди людей было проще, чем в лесу. Ребенок периодически отбегал от родных, чтобы догнать своего брата, после возвращался. Бабушка всегда звала его, как вдруг поняла, что Алексей довольно долго не отзывается. Женщина начала спрашивать у других людей, не видели ли они ребенка, но прошло много времени, и никто не смог сказать ничего определенного. Родители около часа искали ребенка самостоятельно, а потом обратились к спасателям.

Ранее сообщалось, что шестилетний Алеша потерялся на Говерле

Также, спасатели сообщили подробности исчезновения ребенка



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