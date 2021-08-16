В одному із багатоквартирних старих будинків в Дніпрі стався серйозний вибух

Як повідомляється в поліції, близько дев’ятої ранку в квартирі на першому поверсі старого будинку у Дніпрі стався сильний вибух.

За словами очевидців, які дали коментарі щодо вибуху журналістам "ТСН" важкі металеві двері силою вибуху зірвало, наче картонні, а вогонь охопив увесь коридор.

Сімейна пара – Світлана та Ігор, у квартирі якої прогримів вибух, за словами сусідів, жила у цьому будинку багато років, але часто сварилася. На жаль, і чоловік і жінка загинули на місці.

Зауважимо, що рятувальникам вдалося загасити полум’я, яке надзвичайно стрімко поширювалося, до того, як воно могло б перекинутися на інші оселі. За словами сусідів загиблої пари, ядучий дим ще довго стояв у будинку.

Поки що невідомо, що могло спричинити такий сильний вибух, однак мешканці будинку кажуть, що загибла часто жалілася на витік газу. Газова служба, що прибула на місце вибуху, коментувати ситуацію не стала.

Наразі правоохоронці відкрили два кримінальні провадження щодо службової недбалості та навмисного вбивства з приміткою "нещасний випадок".

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