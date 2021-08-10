У Київській області хлопець вирішив "прогулятися" трасою
Про це повідомляє dtp.kiev.ua
За попередньою інформацією, в смт Віта-Поштова двоє п'яних чоловіків лаялися посеред дороги.
У якийсь момент один хлопець вийшов на перехрестя і різко вирішив повернутися назад. Деякі водії зупинялися перед ним, але один все ж збив.
Водії об'їжджали валяється на дорозі чоловіка.
Екс-чоловік Ані Лорак Мурат несподівано оприлюднив кадри з весілля: "Щастя молодим!"
Євген Кошовий і Ткач розсмішили українців танцями-пародією на Go_A: "Щелепа досі болить"
Дощі та град обрушаться на Україну з новою силою, оголошено штормове попередження: кому не пощастить
Продовження карантину в Україні, в МОЗ розкрили нові терміни: "Як мінімум на..."
Пугачова різко осадила Кіркорова після нахабної витівки: "Я ще поживу, Філя"
До слова, в Мелітополі чоловік переїхав власну дружину на машині
Як з'ясувалося, біля одного з багатоповерхових будинків стався гучний конфлікт між подружжям, які тут жили. Після сварки чоловік переїхав власну дружину.
Через кілька годин його розшукали співробітники поліції в Оріхові. Експертиза підтвердила сп'яніння. Що це було-навмисне вбивство або нещасний випадок належить з'ясувати слідству.
У Ольги, так звали загиблу, залишилося двоє маленьких діток.
Нагадаємо, що у Києві 9-річний хлопчик на Tesla скоїв ДТП, кадри.
Як повідомляла Politeka, кількість жертв ДТП з українцями в Польщі збільшилася: з'явилися нові відомості.
Також Politeka писала, що батько і 15-річний син загинули через фатальну помилку, кадри з місця ДТП.