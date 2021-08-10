У Київській області хлопець вирішив "прогулятися" трасою

Про це повідомляє dtp.kiev.ua

За попередньою інформацією, в смт Віта-Поштова двоє п'яних чоловіків лаялися посеред дороги.

У якийсь момент один хлопець вийшов на перехрестя і різко вирішив повернутися назад. Деякі водії зупинялися перед ним, але один все ж збив.

Водії об'їжджали валяється на дорозі чоловіка.

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