У Київській області хлопець вирішив "прогулятися" трасою

Про це повідомляє dtp.kiev.ua

За попередньою інформацією, в смт Віта-Поштова двоє п'яних чоловіків лаялися посеред дороги.

У якийсь момент один хлопець вийшов на перехрестя і різко вирішив повернутися назад. Деякі водії зупинялися перед ним, але один все ж збив.

Водії об'їжджали валяється на дорозі чоловіка.

До слова, в Мелітополі чоловік переїхав власну дружину на машині

Як з'ясувалося, біля одного з багатоповерхових будинків стався гучний конфлікт між подружжям, які тут жили. Після сварки чоловік переїхав власну дружину.

Через кілька годин його розшукали співробітники поліції в Оріхові. Експертиза підтвердила сп'яніння. Що це було-навмисне вбивство або нещасний випадок належить з'ясувати слідству.

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