В одном из многоквартирных старых домов в Днепре произошел серьезный взрыв

Как сообщается в полиции около девяти утра в квартире на первом этаже старого дома в Днепре произошел сильный взрыв.

По словам очевидцев, которые дали комментарии относительно взрыва журналистам "ТСН" тяжелые металлические двери силой взрыва сорвало, как картонные, а огонь охватил весь коридор.

Семейная пара – Светлана и Игорь, в квартире которой прогремел взрыв, по словам соседей, жила в этом доме много лет, но часто ссорилась. К сожалению, и мужчина и женщина погибли на месте.

Заметим, что спасателям удалось потушить пламя, которое чрезвычайно стремительно распространялось, до того, как оно могло бы перекинуться на другие дома. По словам соседей погибшей пары, дым еще долго стоял в доме.

Пока неизвестно, что могло повлечь такой сильный взрыв, однако жители дома говорят, что погибшая часто жаловалась на утечку газа. Прибывшая на место взрыва газовая служба комментировать ситуацию не стала.

Сейчас правоохранители открыли два уголовных производства по служебной халатности и умышленного убийства с примечанием "несчастный случай".

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