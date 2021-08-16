Не мав при собі ні води, ні їжі

Більше 30 годин хлопчик блукав один по путівцях, не маючи при собі ні води, ні теплого одягу

Шестирічний Олексій Стефанцев, якого більше доби шукали на горі Говерла Івано-Франківської області, проявив чудеса стійкості і мужності.

Після емоційної зустрічі з сином, батько хлопчика поділився історією в Facebook, як йому вдалося пережити ту ж ніч одному в Карпатському лісі.

Хлопець розповів батькові як шукав місця де може зустріти людей, уникав небезпечних схилів і приготував палицю, щоб відмахуватися від диких тварин.

"Він спав на землі, холодно не було і страшно теж і навіть не хотів їсти або пити. Підготував собі зброю і був готовий до зустрічі з дикими звірами. Всі небезпечні місця обходив, де розумів, що може травмуватися. Мав чіткий план порятунку, він шукав на схилах людей і повинен був попросити їх щоб вони його відвезли в Коломию в Екомаркет", - розповів батько хлопчика.

Варто відзначити, що рятувальники створили сім пошукових груп, які обстежили територію по певних зонах і секторах. Також зазначалося, що опадів у цій місцевості не було, температура повітря становила приблизно +12 градусів.

Для проведення пошукових робіт було залучено 196 осіб і 20 одиниць техніки, сім собак і квадрокоптер.

Нагадаємо, що шестирічний Альоша загубився на Говерлі.

Як Politeka писала, рятувальники повідомили подробиці зникнення дитини.

Також Politeka розповідала, що дитина після лікування вирішив пройти 183 км до будинку.