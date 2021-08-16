Більше 30 годин хлопчик блукав один по путівцях, не маючи при собі ні води, ні теплого одягу
Шестирічний Олексій Стефанцев, якого більше доби шукали на горі Говерла Івано-Франківської області, проявив чудеса стійкості і мужності.
Після емоційної зустрічі з сином, батько хлопчика поділився історією в Facebook, як йому вдалося пережити ту ж ніч одному в Карпатському лісі.
Хлопець розповів батькові як шукав місця де може зустріти людей, уникав небезпечних схилів і приготував палицю, щоб відмахуватися від диких тварин.
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"Він спав на землі, холодно не було і страшно теж і навіть не хотів їсти або пити. Підготував собі зброю і був готовий до зустрічі з дикими звірами. Всі небезпечні місця обходив, де розумів, що може травмуватися. Мав чіткий план порятунку, він шукав на схилах людей і повинен був попросити їх щоб вони його відвезли в Коломию в Екомаркет", - розповів батько хлопчика.
Варто відзначити, що рятувальники створили сім пошукових груп, які обстежили територію по певних зонах і секторах. Також зазначалося, що опадів у цій місцевості не було, температура повітря становила приблизно +12 градусів.
Для проведення пошукових робіт було залучено 196 осіб і 20 одиниць техніки, сім собак і квадрокоптер.
Нагадаємо, що шестирічний Альоша загубився на Говерлі.
Як Politeka писала, рятувальники повідомили подробиці зникнення дитини.
Також Politeka розповідала, що дитина після лікування вирішив пройти 183 км до будинку.