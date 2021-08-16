Больше 30 часов мальчик блуждал один по проселочным дорогам, не имея при себе ни воды, ни теплой одежды
Шестилетний Алексей Стефанцев, которого больше суток искали на горе Говерла Ивано-Франсковской области, проявил чудеса стойкости и мужества.
После эмоциональной встречи с сыном, отец мальчика поделился историей в Facebook, как ему удалось пережить ту же ночь одному в Карпатском лесу.
Парень рассказал отцу как искал места где может встретить людей, избегал опасных склонов и приготовил палку, чтобы отмахиваться от диких животных.
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"Он спал на земле, холодно не было и страшно тоже и даже не хотел есть или пить. Подготовил себе оружие и был готов к встрече с дикими зверями. Все опасные места обходил, где понимал, что может травмироваться. Имел четкий план спасения, он искал на склонах людей и должен был попросить их чтобы они его отвезли в Коломыю в Экомаркет", - рассказал отец мальчика.
Стоит отметить, что спасатели создали семь поисковых групп, которые обследовали территорию по определенным зонам и секторам. Также отмечалось, что осадков в этой местности не было, температура воздуха составляла примерно +12 градусов.
Для проведения поисковых работ было привлечено 196 человек и 20 единиц техники, семь собак и квадрокоптер.
Напомним, что шестилетний Алеша потерялся на Говерле.
Как Politeka писала, спасатели сообщили подробности исчезновения ребенка.
Также Politeka рассказывала, что ребенок после лечения решил пройти 183 км к дому.