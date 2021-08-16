Не имел при себе ни воды, ни еды

Больше 30 часов мальчик блуждал один по проселочным дорогам, не имея при себе ни воды, ни теплой одежды

Шестилетний Алексей Стефанцев, которого больше суток искали на горе Говерла Ивано-Франсковской области, проявил чудеса стойкости и мужества.

После эмоциональной встречи с сыном, отец мальчика поделился историей в Facebook, как ему удалось пережить ту же ночь одному в Карпатском лесу.

Парень рассказал отцу как искал места где может встретить людей, избегал опасных склонов и приготовил палку, чтобы отмахиваться от диких животных.

"Он спал на земле, холодно не было и страшно тоже и даже не хотел есть или пить. Подготовил себе оружие и был готов к встрече с дикими зверями. Все опасные места обходил, где понимал, что может травмироваться. Имел четкий план спасения, он искал на склонах людей и должен был попросить их чтобы они его отвезли в Коломыю в Экомаркет", - рассказал отец мальчика.

Стоит отметить, что спасатели создали семь поисковых групп, которые обследовали территорию по определенным зонам и секторам. Также отмечалось, что осадков в этой местности не было, температура воздуха составляла примерно +12 градусов.

Для проведения поисковых работ было привлечено 196 человек и 20 единиц техники, семь собак и квадрокоптер.

Напомним, что шестилетний Алеша потерялся на Говерле.

Как Politeka писала, спасатели сообщили подробности исчезновения ребенка.

Также Politeka рассказывала, что ребенок после лечения решил пройти 183 км к дому.