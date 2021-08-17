Городянам і гостям столиці не радять купатися через загрозу кишкової палички

Щільною зеленою в'язкою тиною вкрилося Київське море. Воно буквально стало нагадувати справжнє величезне болото, яке виділяє сильний сморід.

Про це розповів Єгор Фірсов у своєму Facebook. Він також опублікував відео позеленілого водосховища, зняте при моніторингу на човні.

Він зазначив, що екологи вивчають кожен день нові і нові катаклізми, і останнім часом стали все частіше з'являтися дані про погіршення навколишнього середовища, яка стає "новою жорсткою реальністю".

Якщо так буде продовжуватися далі, через кілька років чиста річка, або чиста вода з-під крана, буде такою ж рідкістю, як парад планет. Фірсов додав, що зелене і каламутне Дніпро "благає про допомогу і вмирає". Кругом - "божевільний запах" і мертва риба.

Активісти також б'ють на сполох, адже вода в головній річці України Дніпрі стає яскраво-зеленою.

"Вода з кожним роком все гірше і гірше, все всіяно дохлою рибою, скоро Дніпро перетвориться на болото і винні в цьому люди і тільки люди. Щороку ми пірнаємо і дивимося, що риби стає все менше і менше, риб санітарів масово виловлюють, скоро не буде риб взагалі, а замість води буде скрізь зелена каша", - кажуть активісти.



Нагадаємо, Дніпро на межі екологічної катастрофи, в річці знайшли небезпечні речовини.

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