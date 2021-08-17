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Плотной зеленой вязкой тиной покрылось Киевское море. Оно буквально стало напоминать настоящее огромное болото, которое источает сильную вонь.
Об этом рассказал Егор Фирсов в своем Facebook. Он также опубликовал видео позеленевшего водохранилища, снятое при мониторинге на лодке.
Он отметил, что экологи изучают каждый день новые и новые катаклизмы, и в последнее время стали все чаще появляться данные об ухудшении окружающей среды, которая становится "новой жесткой реальностью".
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Если так будет продолжаться дальше, через несколько лет чистая река, или чистая вода из-под крана, будет такой же редкостью, как парад планет. Фирсов добавил, что зеленый и мутный Днепр "умоляет о помощи и умирает". Кругом - "безумный запах" и мертвая рыба.
Активисты также бьют тревогу, ведь вода в главной реке Украины Днепре становится ярко-зеленой.
"Вода с каждым годом все хуже и хуже, всё усеяно дохлой рыбой, скоро Днепр превратится в болото и виноваты в этом люди и только люди. Каждый год мы ныряем и смотрим, что рыбы становится все меньше и меньше,рыб санитаров массово вылавливают сетями, скоро не будет рыб вообще, а вместо воды будет везде зелёная каша", - говорят активисты.
Напомним, Днепр на грани экологической катастрофы, в реке нашли опасные вещества.
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