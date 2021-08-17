В Україні ситуація з коронавірусом визнана критичною вже в 16 областях, тиждень тому таких регіонів було всього чотири.

Про це повідомив Юрій Ганіченко, керівник Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки.

"Епідемічна ситуація продовжує загострюватися. Поки вона залишається контрольованою: ліжка з киснем, реанімаційні ліжка заповнені на 10% - 15%. Це невеликі показники", - зазначив Ганіченко.

За його словами, коефіцієнт виявлення коронавірусу знаходиться на рівні менше трьох відсотків. Ганіченко додав, що це безпрецедентно низький показник для нашої країни. Експерт повідомив, що в лікарню зараз забирають в чотири рази більше людей, ніж виписують.

Ганіченко додав, що на українську систему охорони здоров'я безперервно зростає навантаження. За його словами, додатково 16% людей з коронавірусом потрапили в лікарні за тиждень. Приріст минулого тижня склав всього дев'ять відсотків.

Експерт повідомив, що наразі ситуація з коронавірусом стала критичною у шістнадцяти регіонах України: Вінницькій, Закарпатській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Рівненській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Львівській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Чернівецькій, Харківській та Дніпропетровській областях, а також у Києві.

Крім того, за словами дослідника, різке зростання захворюваності коронавірусом зафіксували в Тернопільській, Кіровоградській та Черкаській областях. Ганіченко повідомив, що в цих регіонах показники утримують зеленими, але тенденції там загрозливі.

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