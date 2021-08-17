В Украине ситуация с коронавирусом признана критической уже в 16 областях, неделю назад таких регионов было всего четыре.
Об этом сообщил Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.
«Эпидемическая ситуация продолжает накаляться. Пока она остается контролируемой: кровати с кислородом, реанимационные койки заполнены на 10% - 15%. Это небольшие показатели», - отметил Ганиченко.
По его словам, коэффициент выявления коронавируса находится на уровне менее трех процентов. Ганиченко добавил, что это беспрецедентно низкий показатель для нашей страны. Эксперт сообщил, что в больницу сейчас забирают в четыре раза больше людей, чем выписывают.
Лорак в Одессе вышла на сцену в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что тебя не пригласили"
Гибель мэра Кривого Рога, раскрыто содержание найденных в доме записок: новые подробности и фото
Ротару в платье-вышиванке обратилась к фанатам перед поездкой в Россию: "Какая же вы..."
Дополнительные выплаты ко Дню Независимости: названы суммы и кто получит больше остальных
"Холостяк" Заливако решил проявить себя на новом талант-шоу, Богдан не смолчала: "Этот человек...."
Ганиченко добавил, что на украинскую систему здравоохранения непрерывно растет нагрузка. По его словам, дополнительно 16% людей с коронавирусом попали в больницы за неделю. Прирост прошлой недели составил всего девять процентов.
Эксперт сообщил, что сейчас ситуация с коронавирусом стала критической в шестнадцати регионах Украины: Винницкой, Закарпатской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Ровенской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской, Николаевской, Запорожской, Житомирской, Черновицкой, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в Киеве.
Кроме того, по словам исследователя, резкий рост заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Тернопольской, Кировоградской и Черкасской областях. Ганиченко сообщил, что в этих регионах показатели удерживают зелеными, но тенденции там угрожающие.
Ранее сообщалось, что опасная болячка "косит" украинцев тысячами
Также, десятки детей заразились в одесском лагере
Politeka рассказывала, что чиновники придумали наказание для невакцинированных на Одесчине