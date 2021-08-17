В Украине ситуация с коронавирусом признана критической уже в 16 областях, неделю назад таких регионов было всего четыре.

Об этом сообщил Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

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«Эпидемическая ситуация продолжает накаляться. Пока она остается контролируемой: кровати с кислородом, реанимационные койки заполнены на 10% - 15%. Это небольшие показатели», - отметил Ганиченко.

По его словам, коэффициент выявления коронавируса находится на уровне менее трех процентов. Ганиченко добавил, что это беспрецедентно низкий показатель для нашей страны. Эксперт сообщил, что в больницу сейчас забирают в четыре раза больше людей, чем выписывают.

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Ганиченко добавил, что на украинскую систему здравоохранения непрерывно растет нагрузка. По его словам, дополнительно 16% людей с коронавирусом попали в больницы за неделю. Прирост прошлой недели составил всего девять процентов.

Эксперт сообщил, что сейчас ситуация с коронавирусом стала критической в шестнадцати регионах Украины: Винницкой, Закарпатской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Ровенской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской, Николаевской, Запорожской, Житомирской, Черновицкой, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в Киеве.

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Кроме того, по словам исследователя, резкий рост заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Тернопольской, Кировоградской и Черкасской областях. Ганиченко сообщил, что в этих регионах показатели удерживают зелеными, но тенденции там угрожающие.

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