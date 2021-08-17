17-річний хлопець закохався в 71-річну жінку

Жінка навіть уявити собі не могла, що познайомиться зі своєю любов'ю в церкві, коли ховала сина Роберта.

Тоді друг покійного сина Гері підійшов до неї і намагався підтримати пенсіонерку добрими словами.

Їм вдалося розговоритися, а потім ввечері зустрітися в найближчому кафе.

До цього жінка перебувала в шлюбі за першим чоловіком протягом цілих 43 років, а хлопець зустрічався з 77-річною жінкою, але вона досить часто влаштовувала йому скандали.

"Багато відвернулися від мене, вважаючи, що я не повинна була зв'язуватися з 17-річним хлопцем. Але нам добре разом. Ми щасливі", - каже жінка.

"Хлопець мабуть крім мами одного більше нікого жіночої статі не бачив.виріс в джунглях", " хлопця треба негайно лікувати або у бабусі в матраці зашитий мільйон...", "Не смішіть, мабуть у бабки є гроші","та це вже не мама це бабуся", " зовсім з розуму вижила.Бабуся Прокинься не псуй життя молодому хлопцеві. Втратила сина так преймі його за сина. Не сходи з розуму", - пишуть користувачі Мережі в коментарях.

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