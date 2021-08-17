17-летний парень влюбился в 71-летнюю женщину
Женщина даже представить себе не могла, что познакомится со своей любовью в церкви, когда хоронила сына Роберта.
Тогда друг покойного сына Гэри подошел к ней и пытался поддержать пенсионерку добрыми словами.
Им удалось разговориться, а потом вечером встретиться в ближайшем кафе.
До этого женщина состояла в браке за первым мужем на протяжении целых 43 лет, а парень встречался с 77-летней женщиной, но она достаточно часто устраивала ему скандалы.
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"Многие отвернулись от меня, посчитав, что я не должна была связываться с 17-летним парнем. Но нам хорошо вместе. Мы счастливы", - говорит женщина.
"Парень видимо кроме мамы друга больше никого женского пола не видел.вырос в джунглях", "парня надо немедленно лечить или у бабушки в матрасе зашит миллион..."," Не смешите, видать у бабки есть деньги", "да это уже не мама это бабушка","Совсем с ума выжила.Бабуля проснись не порть жизнь молодому парню. Потеряла сына так прейми его за сына. Не сходи с ума", - пишут пользователи сети в комментариях.
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