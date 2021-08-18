Сильний дощ затопив дороги, підвали будинків і залізничні колії
Деякі поїзди курсують не за графіком.
На півночі Німеччини сильний вітер зруйнував півсотні будинків і зірвав дахи, влада ввела надзвичайний стан.
В результаті негоди одна людина загинула, одна зникла безвісти.
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До слова, в Україні нещодавно також вирувала стихія
Так, наприклад у Києві негода паралізувала рух транспорту.
Крім того близько ста населених пунктів у восьми областях були знеструмлені.
Рятувальники евакуювали 18 осіб, в Донецькій області померла одна людина і 7 українців госпіталізовані після падіння дерев.
На популярному українському курорті Кирилівці відпочиваючі зафіксували потужний торнадо.
Справжній шторм з градом і шквальним вітром обрушився на узбережжя Азовського моря. Ситуація торкнулася і відвідувачів узбережжя Бірючого острова, де утворився повітряний вихор.
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