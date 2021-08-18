Сильный дождь затопил дороги, подвалы домов и железнодорожные пути
Некоторые поезда курсируют не по графику.
На севере Германии сильный ветер разрушил полсотни домов и сорвал крыши, власти ввели чрезвычайное положение.
В результате непогоды один человек погиб, один пропал без вести.
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К слову, в Украине недавно также бушевала стихия
Так, например в Киеве непогода парализовала движение транспорта.
Кроме того около ста населенных пунктов в восьми областях были обесточены.
Спасатели эвакуировали 18 человек, в Донецкой области скончался один человек и 7 украинцев госпитализированы после падения деревьев.
На популярном украинском курорте Кирилловке отдыхающие зафиксировали мощный торнадо.
Настоящий шторм с градом и шквальным ветром обрушился на побережье азовского моря. Ситуация затронула и посетителей побережья Бирючего острова, где образовался воздушный вихрь.
Напомним, ливни, град и шквалы "атакуют" Украину
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