Сильный дождь затопил дороги, подвалы домов и железнодорожные пути

Некоторые поезда курсируют не по графику.

На севере Германии сильный ветер разрушил полсотни домов и сорвал крыши, власти ввели чрезвычайное положение.

В результате непогоды один человек погиб, один пропал без вести.

К слову, в Украине недавно также бушевала стихия

Так, например в Киеве непогода парализовала движение транспорта.

Кроме того около ста населенных пунктов в восьми областях были обесточены.

Спасатели эвакуировали 18 человек, в Донецкой области скончался один человек и 7 украинцев госпитализированы после падения деревьев.

На популярном украинском курорте Кирилловке отдыхающие зафиксировали мощный торнадо.

Настоящий шторм с градом и шквальным ветром обрушился на побережье азовского моря. Ситуация затронула и посетителей побережья Бирючего острова, где образовался воздушный вихрь.

Напомним, ливни, град и шквалы "атакуют" Украину

А еще Politeka писала, что грозовые дожди и аномальная жара разделят Украину напополам

Также Politeka сообщала, что удар молнии наделал беды: семь гектаров в огне