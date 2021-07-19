Погода в Украине 19 июля порадует жителей западных регионов и расстроит украинцев на Востоке

Как пишет Politeka.net, согласно прогнозу Укргидрометцентра, новая неделя начнется с неожиданных перепадов температур. Запад и центральные регионы зальет грозовыми дождями. Ожидаются ливни, град и другие аномальные проявления. Восточные регионы в это время будут страдать от аномальной жары. В отдельных регионах температура поднимется до 36 градусов.

Синоптики прогнозируют, что такая погода сохранится в Украине до 21 июля, после чего дожди накроют всю территорию страны, постепенно снижая температуру.

В понедельник же, в западных областях температура опустится до 24-26 градусов. На пару градусов жарче будет в Закарпатской области. Во всех регионах Запада ожидаются грозовые дожди.

В Центральных регионах будет дождливо, но температура будет значительно выше, чем в западных областях. В Центре столбики термометра прогреются до 28-33 градусов.

Чуть жарче будет на Юге, там ожидается около 33-36 градусов. При этом в южных областях в понедельник не будет дождей. В восточных регионах ожидается аномальная жара до 35-36 градусов.

Напомним, что столица пострадала от сильной непогоды, пылевая буря и ливень наделали проблем.

А еще Politeka сообщала, что Украину атаковали ливни, град и шквалы, объявлено штормовое предупреждение.

Также Politeka писала, что грозовые дожди атакуют страну, жара переместится на Восток: какой будет погода.