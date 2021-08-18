У деяких районах міста повалило десятки дерев

Майже півтори сотні знеструмлених населених пунктів. Грозовий фронт накрив більшу частину України. Деревопад стався у Вінниці там навіть є постраждала від падіння старої вишні.

Вітер піднімав і ламав гілки дерев, як сірники, повідомляє ТСН.

Місцеві жителі повідомили, що спочатку пройшла злива з грозою і шквалами, після яких автомобільні траси сховалися листям і поваленими частинами дерев.

У спальному районі в одному з дворів стара вишня травмувала 70-річну жінку на ім'я Лідія, яка поливала квіти. Жінка отримала перелом ноги і потрапила до лікарні.

"Зірвало вишню... і на неї впало, коли вона з відром йшла...", – прокоментував інцидент сусід постраждалої Олександр Чумак.

Крім того, надзвичайники ввечері 17 серпня прибрали 13 дерев. Зокрема, на кількох вулицях Жмеринки.

Довелося також зняти пошкоджений вітром рекламний банер на рівні другого поверху. Справа в тому, що він міг обірвати лінії електропередач.

Бійці ДСНС ліквідували наслідки негоди ще у Хмельницькому, Жмеринському та Могилів-Подільському районах. Загалом залучили 56 рятувальників та 14 машин.

Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

Як Politeka писала, що український курорт перетворився на "брудне болото", відео.

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