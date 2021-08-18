В некоторых районах города повалило десятки деревьев

Почти полторы сотни обесточенных населенных пунктов. Грозовой фронт накрыл большую часть Украины. Деревопад произошел в Виннице там даже есть пострадавшая от падения старой вишни.

Ветер поднимал и ломал ветки деревьев, как спички, сообщает ТСН.

Местные жители сообщили, что с сначала прошел ливень с грозой и шквалами, после которых автомобильные трассы укрылись листьями и поваленными частями деревьев.

В спальном районе в одном из дворов старая вишня травмировала 70-летнюю женщину по имени Лидия, которая поливала цветы. Женщина получила перелом ноги и попала в больницу.

"Сорвало вишню… и на нее упало, когда она с ведром шла…", – прокомментировал инцидент сосед пострадавшей Александр Чумак.

Кроме того, чрезвычайники вечером 17 августа убрали 13 деревьев. В частности, на нескольких улицах Жмеринки.

Пришлось также снять поврежденный ветром рекламный баннер на уровне второго этажа. Дело в том, что он мог оборвать линии электропередач.

Бойцы ГСЧС ликвидировали последствия непогоды еще в Хмельницком, Жмеринском и Могилев-Подольском районах. В общем привлекли 56 спасателей и 14 машин.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что украинский курорт превратился в "грязное болото", видео.

Также Politeka сообщала, Украину накрыло ураганом, мощный ветер валил деревья и обрывал провода: кадры.