Після навали медуз на український курорт обрушилися зливи

У Запорізькій області на курортну Кирилівку, яка в цьому сезоні переживає нашестя медуз, морських бліх і комарів, обрушилися проливні дощі.

Про це пише видання "РИА Мелітополь".

Зокрема, затопило Федотову косу в результаті шторму. Вулиці перетворилися на брудне болото і туристам доводиться йти на пляж по калюжах.

Відпочиваючі обурені тим, що місцева влада не вирішує це питання. Така ситуація повторюється з року в рік.

Як виявилося, люди приїжджають на 10 днів, але в результаті відпочивають тільки 2-3 дні і їдуть, так як крім потопів на курорті багато медуз.

Також у Кирилівці, яка стала одним з найпопулярніших місць відпочинку українців, цього літа спостерігається навала медуз. Як наслідок туристи укладали морських істот в"братські могили". В одну з таких ям провалилася жінка.

Як повідомляється, напередодні в Кирилівці пройшов сильний дощ і вітер зі швидкістю до 20 м/с. через негоду зливи затопили 3 приватних двори на Приморському бульварі. Судячи з відео, вода залила повністю двори, затопила житла людей.

Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося Хімічній.

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