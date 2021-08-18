У Кабміні назвали щасливчиків, у яких до кінця року зростуть зарплати на 9%, а також розповіли, як підвищити виплати ще на 20%

Мова про вчителів. Так, міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в інтерв'ю "Главкому" спрогнозував підвищення зарплати педагогам на 9% до кінця цього року.

За словами глави МОН, вже зараз середня вчительська зарплата в 2,4 рази вище "мінімалки", а до кінця 2021-го виплати ще більше зростуть.

"Ще цього року майже на 9% зросте зарплата вчителів. У нас на сьогодні тільки середня зарплата педагогів вже майже в 2,4 рази більше, ніж рівень мінімальної зарплати. Середня зарплата в освіті може зрівнятися з середньою зарплатою в економіці", - повідомив Шкарлет.

Більше того, за словами міністра, вчителі можуть самостійно ще підвищити собі зарплату на 20%. Шкарлет розповів, як це зробити. Достатньо всього лише пройти процедуру сертифікації.

Міністр уточнив, що цього року документи подали 1800 осіб, процедура сертифікації ще триває (у минулому році її вдало пройшли 902 вчителі).

Чиновник назвав надбавку в 20% "непоганою сумою".

Раніше ми повідомляли, що деяким українцям влада пообіцяла додаткові виплати до Дня Незалежності. Так, від 250 до 700 гривень отримають особи з особливими заслугами перед державою. Максимальні виплати стосуються "євромайданівців" які отримали важкі травми, сімей загиблих АТОвців, волонтерів і бійців добробатів, а також батьків загиблих військовослужбовців-"строковиків".

Нагадаємо, українців чекає чергове подорожчання на незамінну послугу, піднімуть на 15-20 відсотків