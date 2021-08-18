В Кабмине назвали счастливчиков, у которых до конца года вырастут зарплаты на 9%, а также рассказали, как повысить выплаты еще на 20%

Речь об учителях. Так, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в интервью "Главкому" спрогнозировал повышение зарплаты педагогам на 9% до конца этого года.

По словам главы МОН, уже сейчас средняя учительская зарплата в 2,4 раза выше "минималки", а до конца 2021-го выплаты еще больше вырастут.

«Еще в этом году почти на 9% вырастет зарплата учителей. У нас на сегодня только средняя зарплата педагогов уже почти в 2,4 раза больше, чем уровень минимальной зарплаты. Средняя зарплата в образовании может сравниться со средней зарплатой в экономике», — сообщил Шкарлет.

Более того, по словам министра, учителя могут самостоятельно еще повысить себе зарплату на 20%. Шкарлет рассказал, как это сделать. Достаточно всего лишь пройти процедуру сертификации.

Министр уточнил, что в этом году документы подали 1800 человек, процедура сертификации еще продолжается (в прошлом году ее удачно прошли 902 учителя).

Чиновник назвал прибавку в 20% "неплохой суммой".

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