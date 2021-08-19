Попрощатися із загиблим мером Кривого Рогу Костянтином Павловим прийшов і нардеп "Слуги народу", колишній актор студії" Квартал 95 " Юрій Корявченков (Юзик)

Костянтина Павлова, якого знайшли застреленим 15 серпня на погоді власного будинку, проводять в останню путь сьогодні, 19 серпня. Попрощатися з мером прийшли тисячі людей.

Серед них помітили і Юрія Корявченкова.

У коментарі PavlovskyNEWS Корявченков розповів, що він спілкувався з Павловим, коли той став мером: "було дуже багато проблем в місті. Зверталися люди і я звертався до Костянтина Юрійовича, як народний депутат до мера".

Зазначимо, Костянтин Павлов у 2020 році на виборах мера Кривого Рогу був кандидатом від Партії "опозиційна платформа - за життя" . У другому турі він переміг кандидата від президентської партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика.

Нагадавши, тисячі людей прощаються із загиблим мером Кривого Рогу: кадри величезної черги в місті.

Як повідомляла Politeka, на тілі загиблого мера Кривого Рогу Павлова помітили дивні сліди :" не могло бути такого від падіння"

Також Politeka писала, що розкішний двоповерховий особняк Юзика з» Квартал 95 «зняли з повітря:»розташований в..."