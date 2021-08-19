Попрощаться с погибшим мэром Кривого Рога Константином Павловым пришел и нардеп «Слуги народа», бывший актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик)
Константина Павлова, которого нашли застреленным 15 августа на погоде собственного дома, проводят в последний путь сегодня, 19 августа. Попрощаться с мэром пришли тысячи человек.
Среди них заметили и Юрия Корявченкова.
В комментарии PavlovskyNEWS Корявченков рассказал, что он общался с Павловым, когда тот стал мэром: "Было очень много проблем в городе. Обращались люди и я обращался к Константину Юрьевичу, как народный депутат к мэру".
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Зазначимо, Костянтин Павлов у 2020 році на виборах мера Кривого Рогу був кандидатом від Партії "опозиційна платформа - за життя" . У другому турі він переміг кандидата від президентської партії "Слуга народу" Дмитра Шевчика.
Отметим, Константин Павлов в 2020 году на выборах мэра Кривого Рога был кандидатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" . Во втором туре он победил кандидата от президентской партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика.
Напомним, тысячи людей прощаются с погибшим мэром Кривого Рога: кадры огромной очереди в городе.
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