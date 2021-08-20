У Херсоні впав найвищий флагшток області

Відомо, що його встановили нещодавно до Дня Незалежності.

Флагшток звалився на елітний кросовер Lexus, який був припаркований зовсім поруч.

Про це розповів користувач мережі Сергій Ільїн. За його словами, при установці флагштока біля "арештанки" щось пішло не за планом і він впав.

Очевидці повідомили, що, на щастя, обійшлося без жертв.

До слова, в Києві минулого літа опустили найбільший прапор України через те, що він порвався.

Про це стало відомо з повідомлення жителів Києва в соцмережах.

"У столиці порвався найбільший прапор в Україні. Як заявили комунальники, прапор почав рватися. Чи то від вітру, чи то від якості матеріалу-незрозуміло,- розповів Андрій Квітковський на своїй сторінці у Фейсбуці.

Нагадаємо, 19-річний вандал поглумився над українським прапором: навмисне розірвав і потоптався

Як повідомляла Politeka, вандали зірвали прапор України з могили бійця ЗСУ: "ніхто не зробив зауваження"