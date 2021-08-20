У Херсоні впав найвищий флагшток області
Відомо, що його встановили нещодавно до Дня Незалежності.
Флагшток звалився на елітний кросовер Lexus, який був припаркований зовсім поруч.
Про це розповів користувач мережі Сергій Ільїн. За його словами, при установці флагштока біля "арештанки" щось пішло не за планом і він впав.
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Очевидці повідомили, що, на щастя, обійшлося без жертв.
До слова, в Києві минулого літа опустили найбільший прапор України через те, що він порвався.
Нагадаємо, 19-річний вандал поглумився над українським прапором: навмисне розірвав і потоптався
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