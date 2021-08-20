В Херсоне упал самый высокий флагшток области

Известно, что его установили недавно ко Дню Независимости.

Флагшток рухнул на элитный кроссовер Lexus, который был припаркован совсем рядом.

Об этом рассказал пользователь сети Cеpгей Ильин. По его словам, пpи уcтановке флагштока возле "аpеcтанки" что-то пошло не по плану и он рухнул.

Очевидцы сообщили, что, к счастью, обошлоcь без жеpтв.

К слову, в Киеве прошлым летом опустили самый большой флаг Украины из-за того, что он порвался.

Об этом стало известно из сообщения жителей Киева в соцсетях.

"В столице порвался самый большой флаг в Украине. Как заявили коммунальщики, флаг начал рваться. То ли от ветра, то ли от качества материала – непонятно - рассказал Андрей Квитковский на своей страничке в Фейсбуке.

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