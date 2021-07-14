Вопиющий инцидент произошел на железнодорожной станции "Горохов" в поселке Марьяновка Луцкого района
Там, пьяный 19-летний парень повредил флагшток, умышленно разорвал государственный флаг Украины и потоптался по нему. От флага остались одни лишь клочья.
Детали произошедшего сообщила полиция Волынской области.
Сейчас следствие выясняет все обстоятельства и устанавливает свидетелей происшествия.
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За содеянное правонарушителю грозит штраф от 17 до 68 тысяч гривен или арест на срок до шести месяцев, или до трех лет лишения свободы.
В полиции сообщили, что в действиях мужчины усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований.
Стоит отметить, что в некоторых странах осквернение флага признается преступлением.
А вот для граждан Дании, Норвегии и Швеции нет особых установлений об использовании своего национального флага, они имеют полное право самыми разными способами изгаляться над своими национальными флагами, однако обращаться так с иностранными флагами в этих странах запрещено.
Напомним, что власти Львова разместили карту Украины с "отрезанным" Крымом и оправдались за ляп.
Как сообщала Politeka, огромный флаг и тысячи открыток запустили в оккупированный Крым, фото.
Также Politeka писала, что азербайджанцы вывешивают на балконах флаги Украины, фото.