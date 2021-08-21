Чим вищі соціальні норми, на які нараховують субсидію, тим більший обсяг допомоги, і, відповідно, навпаки

Щоб хоч якось втішити українців, відправлених на карантин, в 2020-му році уряд прийняв рішення ввести 50%-у соціальну пільгу на комуналку. Тобто норми споживання, на які поширювалася субсидія, були збільшені в півтора рази.

Тепер же Кабмін скасував цю пільгу та повернув норми до "доковідних" показників - скрізь, крім тих регіонів, які опиняться в "червоній зоні" (а, як відомо, зараз вся Україна знаходиться в "зеленій"). Отже, це може призвести до того, що кількість виплаченої українцям допомоги різко зменшиться.

З урахуванням згаданої пільги, раніше, щоб отримати субсидію, потрібно було заробляти менше половини середньої зарплати по Києву або однієї п'ятої від середньої зарплати в обласних центрах - тепер ця норма недійсна.

Відзначимо, термін подачі заяв на субсидії в Україні продовжено до 1 жовтня. Перепризначення для більшості проходить автоматично. Станом на початок серпня, були призначені виплати понад 2,3 млн сімей, з них 1,9 млн - в автоматичному режимі. Іншим претендентам на держдопомогу доведеться звернутися в місцеві центри соцзахисту і надати документи особисто.

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