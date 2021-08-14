Общие льготы для всех субсидиантов, которые вводились весной 2020, скоро отменят

При этом, получателям субсидий, которые окажутся в "красной зоне" после 1 октября, обещают 50% увеличения социальных норм для расчета выплат. Такое решение уже зафиксировано постановлением правительства, передает Politeka.net.

В Минсоцполитики раскрыли нюансы этого решения.

Нормативы на услуги ЖКХ, в частности на свет и "голубое топливо" для приготовления пищи и подогрев воды, были увеличены на 50%. Эта норма вводилась в помощь украинцам, которые оказались запертыми в своих домах из-за карантинных ограничений, а, следовательно, больше потребляли газа, тепла и света. Теперь же, когда вся Украина в "зеленой зоне" и доходы граждан начали расти, нет необходимости в этих льготах для всех. То есть их будут применять только к тем, кто окажется в "красной зоне", для всех остальных «карантинные нормы» субсидий будут отменены.

Глава Минсоцполитики Марина Лазебная уточнила, что таким гражданам, не нужно будет дополнительно куда-то обращаться, они получат увеличение нормы автоматически.

Напомним, срок подачи заявлений на субсидии в Украине продлен до 1 октября. Переназначение для большинства проходит автоматически. По состоянию на начало августа, были назначены выплаты более 2,3 млн семей, из них 1,9 млн - в автоматическом режиме. Остальным претендентам на госпомощь придется обратиться в местные центры соцзащиты и предоставить документы лично.

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