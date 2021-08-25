В Україні шахраї навчилися віддалено привласнювати номери мобільних, А також отримувати доступ до додатків банку.

Про це повідомляє UBR.

Експерти розповіли журналістам, як захистити свою персональну інформацію і гроші. Необхідно завести окрему SIM-карту і використовувати її тільки в якості фінансового номера, прив'язавши до банківського рахунку.

Згаданий фінансовий номер експерти рекомендують прив'язати до паспорта. За їх словами, для цього немає необхідності переходити на контракт, але доведеться пройти віддалену ідентифікацію, використовуючи один із засобів верифікації: електронний цифровий підпис, BankID, Mobile ID. Також можна зареєструвати номер мобільного в салоні мобільного оператора, відвідавши його з паспортом.

На наступному етапі необхідно відключити можливість перевипуску SIM-карти віддалено. Не слід поширювати в Інтернеті номер телефону, до якого раніше був прив'язаний банківський рахунок. Не слід встановлювати сторонні програми. Експерти суворо забороняють давати телефон або інший гаджет стороннім людям.

Також не можна повідомляти стороннім персональні дані, коли невідомі люди телефонують. До таких даних відносяться: логіни, ПІН, паролі, секретні коди з повідомлень, CVV-код, розташований на звороті карти.

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