В Украине мошенники научились удаленно присваивать номера мобильных, а также получать доступ к приложениям банка.

Об этом сообщает UBR.

Эксперты рассказали журналистам, как защитить свою персональную информацию и деньги. Необходимо завести отдельную SIM-карту и использовать ее только в качестве финансового номера, привязав к банковскому счету.

Упомянутый финансовый номер эксперты рекомендуют привязать к паспорту. По их словам, для этого нет необходимости переходить на контракт, но придется пройти удаленную идентификацию, используя одно из средств верификации: электронную цифровую подпись, BankID, Mobile ID. Также можно зарегистрировать номер мобильного в салоне мобильного оператора, посетив его с паспортом.

На следующем этапе необходимо отключить возможность перевыпуска SIM-карты удаленно. Не следует распространять в интернете номер телефона, к которому ранее был привязан банковский счет. Не следует устанавливать сторонние программы. Эксперты строго запрещают давать телефон или другой гаджет посторонним людям.

Также нельзя сообщать посторонним персональные данные, когда неизвестные люди звонят. К таким данным относятся: логины, ПИН, пароли, секретные коды из сообщений, CVV-код, расположенный на обороте карты.

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