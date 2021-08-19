ПриватБанк не дал пенсионерке перечислисть деньги в Россию

Об этом сообщили на сайте "Минфина".

Женщина рассказала о своём опыте перевода денежных средств в Россию.

Менеджеры банка уверили её в том, что перевод возможен, но только если отправитель подтвердит происхождение денежных средств. Сумма для перечисления была немаленькая 60 тыс. долларов.

Со слов украинки, эти деньги были получены за продажу квартиры, и отправить их она хотела владелице имущества, которая живёт в России.

"Все это излагалось нечётко, невнятно, чувствовалось, что человек имеет очень смутное представление о том, о чем говорит. Вопрос к банку — нельзя ли было эту информацию выдать нам сразу, или ваши сотрудники не обязаны владеть такой информацией? Никто из тех, к кому я обратилась не удосужился с кем-то более компетентным проконсультироваться или заглянуть в инструкции. Просто ужасно!" - написала женщина.

К слову, клиенты «Приватбанка» начали жаловаться на работу терминалов, которые принимают деньги, но эти средства не доходят до указанных счетов.

Пострадавшие клиенты рассказали, что после получения денег, устройство выдает на экране сообщение об ошибке. Люди отмечают, что на решение подобных проблем они тратят в среднем около двух недель.

Ранее сообщалось, что сотни отделений Приватбанка закрываются по всей Украине

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