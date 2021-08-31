На Київ обрушилася потужна злива з грозами
За словами киян, небо потемніло і постійно гриміло.
У столиці затопило дороги і трамвайні станції, що спровокувало пробки і зупинки громадського транспорту в кінці робочого дня.
Під воду пішла станція зупинки трамваїв "Героїв Севастополя".
Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"
Зірка "Вороніних" і "Кухні" помер прямо на сцені, подробиці трагедії: "Не дожив до 60-річчя..."
Спочивай з миром, маестро: зупинилося серце Народного артиста України, деталі нещастя
Горбунов показав, що виростив на їх з Осадчої городі, розмір вражає: "Смакота!"
Двічі розведеного Пономарьова засікли під ручку з відомою блондинкою, чий чоловік пішов до Ані Лорак: "Ой..."
Біля станції метро "Льва Толстого" на дорогу впало дерево. Крім того станцію метро "Героїв Дніпра" знову затопило. Решта станцій працювали з перебоями.
У Броварах дощ та сильні пориви вітру відірвали частину Прапора України.
А ось на столичному Виноградарі блискавка влучила у трансформаторну будку-потужну пожежу видно навіть у сусідніх районах.
До слова, 29 серпня на Києв також обрушилася сильна злива з поривами вітру.
В результаті тривалого дощу окремі частини міста виявилися підтопленими. Через потужний дощ деякі вулиці фактично перетворилися на Річки, а окремі станції метро і підземні переходи опинилися повністю у воді. Ситуацію посилив сильний вітер.
Нагадаємо, що українців засмутили прогнозом погоди на осінь: "випаде сніг і...».
Як повідомляла Politeka, вода підніметься більше, ніж на метр: про що потрібно знати.
Також Politeka писала, що гігантське дерево перекрило дорогу в центрі міста: що сталося.