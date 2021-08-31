На Київ обрушилася потужна злива з грозами

За словами киян, небо потемніло і постійно гриміло.

У столиці затопило дороги і трамвайні станції, що спровокувало пробки і зупинки громадського транспорту в кінці робочого дня.

Під воду пішла станція зупинки трамваїв "Героїв Севастополя".

Біля станції метро "Льва Толстого" на дорогу впало дерево. Крім того станцію метро "Героїв Дніпра" знову затопило. Решта станцій працювали з перебоями.

У Броварах дощ та сильні пориви вітру відірвали частину Прапора України.

А ось на столичному Виноградарі блискавка влучила у трансформаторну будку-потужну пожежу видно навіть у сусідніх районах.

До слова, 29 серпня на Києв також обрушилася сильна злива з поривами вітру.

В результаті тривалого дощу окремі частини міста виявилися підтопленими. Через потужний дощ деякі вулиці фактично перетворилися на Річки, а окремі станції метро і підземні переходи опинилися повністю у воді. Ситуацію посилив сильний вітер.

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