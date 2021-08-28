В Украине 29-30 августа ожидаются подъемы уровней воды за осадков

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Подъемы уровней воды ожидаются в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой области, реках бассейнов Прута и Сирет - это Ивано-Франковская и Черновицкая области, уровень осадков там может быть от 20 см до 1 м.

Также на реках бассейна Днестра, что во Львовской и Ивано-Франковской областях, от 30 до 130 см, без негативных последствий. И на реке Припять в створе поста Речица (Волынская область) с суточной интенсивностью 1-5 см .

В ГСЧС также предупреждают, что в местах крупных ливневых дождей могут сформироваться значительные местные и склонные стоки.

К слову, в Харьковской области недавно произошел потоп.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

В Купянском районе дворы затапливало водой и грязью - дома оказались под угрозой затопление, в некоторых местах уровень воды достиг 30 см.

Спасатели пришли на помощь местным жителям - воду откачивали несколько часов.

Напомним, что в Крыму бурлящий поток сносил все на своем пути: кадры масштабного наводнения в Ялте.

Как сообщала Politeka, Ялта утопала в мусоре из-за непогоды, есть жертвы: кадры катастрофы.

Также Politeka писала, что несчастье обрушилось на харьковчан в результате стихии: затоплены дома, фото.